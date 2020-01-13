В Марыйском велаяте власти требуют от всех государственных учреждений и предприятий обновить портреты президента Туркменистана. Кроме этого, всем госучреждениям велели повесить плакаты с надписью «Туркменистан – Родина нейтралитета», который был объявлен лозунгом 2020 года. Об этом сообщил корреспондент Радио Азатлык в этом регионе.

Как стало известно корреспонденту издания, требование поменять портреты президента власти объясняют тем, что у него поменялся цвет волос.

Президент, которого ежедневно показывают по телевидению, в августе 2018 года внезапно поменял имидж, и его жгуче брюнетистая шевелюра начала седеть на глазах. И если сравнить его сегодняшний образ, что было два года назад, то разница видна очевидно.

По сведениям корреспондента, это требование касается всех государственных организаций на территории в Марыйском велаяте, от которых потребовали заменить президентские портреты в ближайшее время.

«Если не поменять портреты, то им пригрозили большим штрафом вплоть до увольнения с работы», сообщил корреспондент.

Бюджетные работники в беседе с корреспондентом Радио Азатлык выразили недовольство этой ситуацией.

«Президент каждый месяц менять цвет волос, и от нас каждый раз требуют обновлять его портреты», сетуют один из бюджетников, говоривший с корреспондентом Азатлыка на условиях анонимности.

Корреспондент разузнал цены на портреты главы государства в местных магазинах.

«Цена портрета от 10 до 100 манатов. Для обрамления нужно заплатить от 50 до 200 манатов», говорит корреспондент.

Таким образом по самой дорогой цене портрет президента может обойтись в 300 манатов. По официальному курсу это равно 85 долларам США, по курсу чёрного рынка 15 долларам. А самый дешёвый президентский портрет обойдётся в 60 манатов (17 долларов по официальному, 3 доллара по чёрному курсу).

Кроме обновления портретов президента, у госучреждений требуют повесить плакаты с лозунгом 2020 года.

«Кроме того, во всех организациях требуют повесить плакаты с лозунгом «Туркменистан – Родина нейтралитета». Эти плакаты стоят от 20 до 100 манатов», рассказал корреспондент.

Прошлый 2019 год, в котором экономические трудности туркменистанцев усугубились, прошёл под лозунгом «Родина процветания». А лозунгом 2020 года президент Бердымухамедов объявил: «Туркменистан – Родина нейтралитета».

После этого, как сообщает корреспондент, власти в Мары начали требовать немедленно вывесить во всех организациях лозунг нового года.

«Эти плакаты и портреты бюджетники должны покупать за свои деньги», добавил корреспондент.

Последний известный Азатлыку случай, когда меняли портреты президента, был в начале прошлого года.

Minval.az