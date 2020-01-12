«В Африке ты должен помнить следующее: слоны опасны, леопарды опасны, черная мамба опаснее всех», — многие из вас наверняка помнят монолог коварной Элли Драйвер в исполнении Дэрил Ханны из культовой кинодилогии Квентина Тарантино «Убить Билла». В чемодан с деньгами героиня Ханны подкладывает бывшему коллеге по отряду наемных убийц Бадду ядовитую змею, от укусов которой тот через пару минут и умирает. «Вокруг Света» подробнее рассказывает о черной мамбе, первая встреча с которой запросто может оказаться последней.

Черная мамба была открыта зоологом Альбертом Гюнтером в 1864 году. При этом в латинском названии змеи — Dendroaspis polylepis (где Dendroaspis — «древесный аспид», а polylepis — «многочешуйчатый») — никак не обыгрывается ее цвет. Дело в том, что на самом деле змея совсем не черная: как правило, верхняя часть ее тела имеет темно-оливковую, оливково-зеленую или серовато-коричневую окраску, а брюхо светло-коричневое или грязно-белое. Своим названием мамба обязана черной пасти, которую она демонстрирует для устрашения противника. Гюнтер в своем коротком описании (всего 7 строчек) также сделал акцент на этой особенности.

Укус черной мамбы или, как говорят в простонародье, «поцелуй смерти» опасен не только для человека. Так, в 2006 году в одном из кенийских национальных парков такая змея укусила взрослую слониху по кличке Элеонор весом 3,4 тонны. Спустя небольшой промежуток времени стали заметны первые симптомы отравления ядом: потеря координации и паралич. Все попытки сородичей и рейнджеров помочь укушенной слонихе не увенчались успехом — спустя 24 часа мучений Элеонор скончалась.

При одном укусе черная мамба вырабатывает дозу яда, способную убить 15 взрослых мужчин. Смертельная доза для человека составляет всего 10–15 мг, но мамба способна за один укус впрыснуть до 400 мг. Как правило, змея совершает несколько прицельных бросков к голове или туловищу противника или жертвы, после чего отползает в сторону и ждет, пока яд подействует.

Порядок проявления симптомов после укуса следующий: покалывание в руках и пальцах, двоение в глазах и притупление сознания, жар и утрата координации движений, паралич, судороги, кома и смерть. Если змея укусила человека за пятку или палец, то летальный исход может наступить через четыре часа. Если же укус был совершен в область, расположенную ближе к лицу или шее, то смерть наступит гораздо быстрее — примерно через 30 минут. Спасти может только противоядие, которое надо ввести в первые 20 минут после укуса, иначе летальный исход неизбежен. Впрочем, увидев черную мамбу, не стоит сразу прощаться с жизнью: гнаться за вами она не будет. Вопреки слухам, змея никогда не атакует человека по собственной инициативе, но если она почувствует хотя бы малейшую угрозу, то моментально нанесет удар.

Когда черная мамба заглатывает крупную добычу, ее трахея смещается в сторону, чтобы змея могла дышать. Вес жертвы давит на трахею, вызывая ее сокращение, тем самым пища не может попасть в дыхательные пути. Крупные крысы или птицы для мамбы не проблема — змея переваривает добычу, которая может весить до ⅓ от ее собственного веса, всего за 8 часов. Чтобы съесть и переварить пропорциональное количество мяса, взрослому здоровому человеку понадобилось бы не менее 100 дней.

Кончик змеиного языка берет пробу воздуха и улавливает частицы пахучих веществ. Втягивая язык, змея подносит его к двум углублениям в небе (органы Якобсона), которые напрямую связаны с мозгом. Тот анализирует запахи, предупреждая змею об опасности, или о том, что где-то рядом находится потенциальная жертва. Форма языка змеи в этом случае несет важную информацию о ее настроении: у спокойной особи кончики языка сведены вместе, у агрессивно настроенной — разведены в стороны.

Вокруг черной мамбы ходит огромное количество слухов и легенд, и все они основаны на реальных встречах с этой змеей. Так, многие жители Южной и Восточной Африки считают, что черные мамбы живут парами, а если убить одну из них, вторая обязательно будет мстить. Такое поверье появилось после одного трагического случая, который был записан известным герпетологом Дж. Фитцсиммонсом. Фермер отрубил голову черной мамбе лопатой и положил мертвую змею в кровать, решив разыграть собственную супругу. Мужчина не догадывался, что труп, который он тащил за собой до самого дома, принадлежал самке и что у змей как раз в самом разгаре был брачный период, во время которого самцы разыскивают партнерш по специальному следу из выделений, оставляемому самками на земле. В предвкушении удачного розыгрыша фермер аккуратно уложил труп аспида на кровать, после чего отправил жену в спальню. Он надеялся услышать крики, которых почему-то так и не последовало, — все случилось слишком быстро. Закричал фермер сам, когда, зайдя в комнату, обнаружил там труп жены, мертвую змею и еще одного участника трагедии — самца черной мамбы.

Впрочем, это единичный случай потому что на самом деле черные мамбы не образуют пар — они живут поодиночке и сходятся раз в год для спаривания. Как правило, змеи устраивают свое жилище в дуплах деревьев и покинутых грызунами или другими пресмыкающимися норах. Темные закоулки в домах — также идеальное пристанище для этих гадов. Зачастую они могут облюбовать бардачки автомобилей, вследствие чего смертельные укусы порой получают невнимательные водители.

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