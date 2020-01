Представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Трамп не имеет права «позорить» фарси «испачканным угрозами» языком.

— Руки и языки, испачканные угрозами, санкциями и убийствами иранского народа, не вправе позорить персидский язык. Кстати, вы действительно «поддерживаете» миллионы иранцев, героя которых вы только что убили, или «противостоите» им?! — написал Мусави в своём твиттере.

Hands and tongues smeared with threatening, sanctioning and terrorizing the #Iranian nation, are not entitled to dishonor the ancient #Persian_language.

By the way, are you actually «standing by» millions of Iranians whose hero you just assassinated or «standing against» them?! https://t.co/sfmT0qLXJq pic.twitter.com/6IwJL1uYUh

— S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) 12 января 2020 г.