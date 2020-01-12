Президент США Дональд Трамп поддержал протестующих в Иране, написав сообщение в Twitter на фарси.
«Уже давно страдающим, но храбрым иранцам: Я стою с вами с самого начала своего президентства, и моя администрация продолжит стоять с вами. Мы следим за вашим протестом очень внимательно и вдохновлены вашей смелостью», − подчеркнул американский лидер.
По его мнению, власти Ирана «должны позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать факты» с мест протестов в стране.
«Не может быть ни очередной бойни в отношении мирных демонстрантов, ни отключения интернета. Мир смотрит», − заявил Трамп.
به مردم شجاع و رنج کشیده ایران: من از ابتدای دوره ریاست جمهوریم با شما ایستادهام و دولت من همچنان با شما خواهد ایستاد. ما اعتراضات شما را از نزدیک دنبال می کنیم. شجاعت شما الهام بخش است.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020