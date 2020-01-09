Начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана генерал Абдолла Араги пообещал США «более жесткую месть» за любой дальнейший враждебный шаг. Его слова опубликовало агентство Tasnim.

Ответ от Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) будет «сильнее, сокрушительнее и шире», подчеркнул военный. В заявлении также говорится, что ракетный удар по американской авиабазе был не более чем пощечиной, но в дальнейшем иранцы могут перейти к «крушащим стальным ударам».

Данное заявление прозвучало спустя несколько часов после того, как постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сказал, что Тегеран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США.

«Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны – мы также не будем предпринимать таких действий», – отмечал иранский дипломат.

Minval.az