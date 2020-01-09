Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США, заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

«Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны – мы также не будем предпринимать таких действий», – приводит слова иранского дипломата ТАСС.

Он подчеркнул, что Иран действовал исключительно в соответствии со статьей 51 Устава ООН, реализуя свое право на самооборону. «Если США все же решат предпринять военные действия, [то] у Ирана не будет другого пути, кроме ответа», – добавил Тахт-Раванчи.

Кроме того, постпред Ирана направил генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН третье письмо с момента обострения кризиса на Ближнем Востоке, в котором проинформировал их об атаке по базам США и указал, что «не ищет эскалации конфликта».

«Операция была точной и направленной на военные объекты, никакого сопутствующего ущерба гражданским лицам или строениям причинено не было», – указывается в документе.

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