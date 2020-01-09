В Австралии, в штате Южная Австралия, объявлена охота на верблюдов. Начиная со среды, по информации немецкой DPA, в течение пяти дней должны быть убиты около 10 тысяч животных.

Власти штата объясняют свое решение тем, что многочисленные верблюды наносят огромный вред проживающим здесь людям, среди которых более двух тысяч аборигенов. Минувший год в Австралии стал самым засушливым со времени наблюдения за погодой. И вот в этот засушливый период огромные стада «кораблей пустыни» в поисках воды и пропитания агрессивно вторгаются во владения людей, загрязняют питьевую воду, пожирают продовольственные и фуражные запасы фермеров.

Кроме того, расплодившиеся дикие верблюды — в Австралии их живет больше всех в мире — уничтожают посевы, а в борьбе за выживание затаптывают друг друга. Много верблюдов уже погибли из-за жажды и нехватки еды. Так что, как заявляют в здешнем министерстве охраны окружающей среды, санитарный отстрел пойдет на пользу оставшимся в живых.

К охоте на верблюдов привлекут профессиональных снайперов, которые будут отстреливать животных с вертолетов. В соответствии со всеми стандартами обращения с животными, уверяют в министерстве.

Впервые верблюдов ввезли в Австралию в середине XIX века для того, чтобы освоить обширные территории центральной части зеленого континента. С тех пор поголовье животных давно превысило миллион, и стало для австралийцев сущей бедой.

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