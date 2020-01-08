«Только что завершилось совещание, на котором обсуждались происходящие развития и ход выполнения поручений, данных еще в пятницу». Об этом на своей странице в Фейсбук написал премьер-министр Армении Никол Пашинян, который назвал ситуацию «тревожной».

«Наша позиция не изменилась: Армения не будет вовлечена в антииранские и антиамериканские действия, и мы призываем дружественные нам Иран и США немедленно приступить к переговорам для недопущения дальнейшего ухудшения ситуации», – важно отметил армянский премьер.

Minval.az