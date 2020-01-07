Премьер-министр Армении Никол Пашинян в компании друзей и альпинистов совершил восхождение к вершине горы Артаниш, посвятив свой поход «установлению мира и стабильности в регионе».

Пашинян призвал президентов Ирана и США воздержаться от шагов, которые могут ухудшить и без того обострившуюся ситуацию в регионе, призвав их к миру и мудрости.

Во время восхождения на вершину горы Артаниш в прямом эфире на своей странице в Facebook Пашинян поприветствовал президента Ирана Хасана Роухани и президента США Дональда Трампа, отметив: «Я уверен, что оба лидера окажутся мудрыми в этой ситуации и не позволят, чтобы ситуация усугубилась».

Minval.az