Иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны.

Как передает РИА Новости, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Багдаде представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф.

«Правительство Ирака подготовилось к началу вывода американских войск из Ирака. Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооруженные силы выйдут из Ирака… Последние американские удары — глупость, в отношении которой невозможно молчать», — отметил Халф, чье выступление показал телеканал «Аль-Джазира».

Он указал, что «иракское правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции и не позволит им двигаться куда-либо».

По его словам, американцы осуществляли операции единолично, не ставя в известность генеральное командование вооруженными силами.

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