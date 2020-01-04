Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый иранский генерал Касем Сулеймани − «террорист номер один в мире», который планировал нападения на американцев. Об этом американский лидер рассказал выступая перед журналистами 3 января, сообщает ТАСС.

«Прошлой ночью по моему приказу американские вооруженные силы успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире − Касем Сулеймани <…> Он готовил неминуемые и ужасные нападения на американских дипломатов и военнослужащих», − подчеркнул Трамп.

По его словам, Сулеймани «поймали с поличным и устранили».

Президент США отметил, что Вашингтон не стремится к смене режима в Иране, но считает действия Тегерана в регионе агрессивными.

«Мы не стремимся к смене режима, но агрессия режима в регионе, включая использование поддерживаемых им сил по дестабилизации их соседей, должна закончиться и закончится сейчас», − указал Трамп.

Он добавил, что у США самые мощные в мире Вооруженные силы и лучшая разведка.

«Если американцы где угодно окажутся под угрозой, то мы уже полностью определили все эти цели. И я готов предпринять любые необходимые действия. И это особенно касается Ирана», − заявил глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что американские власти ликвидировали Сулеймани, чтобы «остановить войну» с Ираном, а не для того, чтобы ее начать.

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