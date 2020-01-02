Россияне получают низкие пенсии и зарплаты, из-за чего в стране не будет расти ВВП, заявил долларовый миллиардер Араз Агаларов.

«Доходы населения сейчас очень низкие, а увеличение ВВП без увеличения доходов населения невозможно. Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», — цитирует Агаларова Forbes. По словам бизнесмена, производство в России не может процветать, так как у людей не хватает денег, чтобы приобретать все эти товары и услуги.

Агаларов также отметил, что россиянам стало сложнее уклоняться от уплаты налогов. При этом предприниматель подчеркнул, что размер налогов очень большой и его необходимо снизить. «В следующем году все поймут, что-то налоговое бремя, которое предусмотрено законодательством, невыполнимо и с ним что-то надо делать», — уверен Агаларов.

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