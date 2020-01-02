На оккупированных армянами землях Азербайджана в результате болезни скончался военнослужащий Артем Казарян 2000 года рождения. Об этом сообщает «Спутник» со ссылкой на оккупационный режим.
На оккупированных армянами землях Азербайджана в результате болезни скончался военнослужащий Артем Казарян 2000 года рождения. Об этом сообщает «Спутник» со ссылкой на оккупационный режим.
Дата: 2020/01/02 10:41
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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