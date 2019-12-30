Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов показал, как умеет держаться в седле. Свое мастерство президент страны продемонстрировал в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе.

Посещение Бердымухамедовым показательного выступления группы национальных конных игр «Галкыныш» показали в новостном выпуске телеканала Altyn Asyr, запись которого опубликована на YouTube.

Президент Туркменистана просто наблюдал за трюками на лошадях и побеседовал с наездниками. Прокатиться главе государства предложил руководитель коллектива, предоставив ему скакуна светлой масти.

Бердымухамедов оседлал животное и проехался по манежу, в итоге перейдя на аллюр. Конь продемонстрировал свои навыки, выполняя упражнения под звучавшую музыку.

По информации агентства TDH, катание вдохновило главу государства на «метафоричные строки». Он пожелал родному народу «светлого пути по белым дорогам».



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