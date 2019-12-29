В Туркменистане частные салоны видео проката штрафуют за подпольный прокат фильма «Призрачная шестёрка» («6 Underground»), выпущенного в прокат американским онлайн поставщиком фильмов Netflix. Об этом сообщает Радио «Азатлык».

Согласно сообщению, слух о фильме быстро распространился в Туркменистане и стал востребован среди населения.

В триллере, выпущенном 13 декабря американской компанией Netflix, есть детали, напоминающие современный Туркменистан. Сюжет картины, с бюджетом в 150 миллионов долларов, посвящен истории миллиардера из США, стремящегося принести демократию в вымышленную страну Тургистан и уничтожить ее жестокого диктатора.

«По видео прокатам Ашхабада, Туркменабада, Мары и Дашогуза ходят мужчины в штатском и заказывают для просмотра новый американский фильм «Призрачная шестёрка» (другое название «Шестеро вне закона»). Как правило, этого фильма в прокате нет и его просят скачать. Когда же заказ выполняется, заказчики забирают фильм на своей флешке, но вместо оплаты показывают удостоверение. Кто-то говорит, что из полиции, кто-то уголовного розыска и заявляют о нарушении закона Туркменистана о запрете просмотра этого фильма», — сообщает корреспондент «Азатлык» в Ашхабаде.

По его словам, сам «закон», на который ссылаются представители силовых структур не предоставляют.

Как удалось выяснить, штрафы составили от 80 до 200 манатов. В некоторых случаях за наличие фильма владельцам видео прокатов пригрозили наказанием.

Американская компания стриминговых сервисов Netflix начала показ фильма «Призрачная шестёрка» режиссёра Майкла Бэя 13 декабря. Тем временем в Туркменистане сайт Netflix заблокирован. Ранее Радио «Азатлык» также сообщил, что в стране заблокировали сервис Google Play, где в том числе можно скачать приложение Netflix.

Режиссер Майкл Бэй снимал картину в Венгрии, Италии, Объединенных Арабских Эмиратах и Соединенных Штатах. Но под элементами, использованными в создании имиджа вымышленной страны Тургистана, зритель может легко узнать государственные символы Туркменистана, туркменские имена и даже туркменскую речь.

Действия нового фильма разворачиваются вокруг свержения диктатора Тургистана. Прибыв в Тургистан, группа захватывает государственный телеканал. Диктатор пытается бежать, на его яхту нападают. Конечно, в фильме присутствуют и другие элементы, не имеющие ничего общего с Туркменистаном. Например, сцены с войнами, кровопролитием, беженцами и лагерем для беженцев очень далеки от реалий Туркменистана.

Minval.az