26 декабря, в дни Хануки, состоялось открытие полномасштабного общинного центра «Объединение горских евреев Москвы» в районе Сокольники. Здание для центра выделило Правительство Москвы по просьбе попечителей общины: Года Нисанова, Зараха Илиева и благотворительного фонда СТМЭГИ.

Центр в Сокольниках стал первым подобным в России. В нем действуют синагога, библиотека, банкетный зал, учебные классы для разнообразных образовательных программ. Здесь будут отмечаться еврейские праздники, будет изучаться мудрость священных текстов. Президент Международного фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев подчеркнул, что центр создан для всех —для евреев и неевреев, здесь каждый сможет найти что-то полезное для себя.

Торжественное открытие началось с разрезания красной ленточки. Это почетное право было предоставлено меценатам центра: Году Нисанову, Зараху Илиеву и Герману Захарьяеву. Затем Год Нисанов укрепил у входной двери мезузу.

Поздравить «новоселов» приехали духовные лидеры, видные политические и общественные деятели. В официальной части церемония открытия выступили: главный раввин России Берл Лазар, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, главный раввин Москвы и председатель Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт, временный поверенный в делах посольства Государства Израиль в Москве Яков Ливне, начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Еремин, директор департамента управления делами Минпросвещения России Вероника Кравчук и многие другие.

Почетные гости и многочисленные представители еврейской общины, собравшиеся на праздник, обошли все помещения и выразили свое восхищение центром. Затем гостей мероприятия ожидала праздничная программа и презентационный фильм о горских евреях.

Вечер завершился ярким концертом известных горско-еврейских исполнителей.

Принимать гостей центр может уже сейчас, однако в полную силу он заработает только после Нового года, когда закончится обустройство микв (ритуальных бассейнов).

Minval.az