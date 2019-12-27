Тайна местонахождения Меган Маркл и принца Гарри раскрыта окончательно. Недавно стало известно, что супруги «прячутся» в Канаде, проводя там свой отпуск. А на днях выяснилось, где именно живут герцогиня и принц. Их следы обнаружились на острове Ванкувер — у западного берега Канады. А жильё Гарри и Меган, как удалось выяснить канадским репортерам, находится неподалеку от городка Норс Хиллз.

Местные жители не раз видели их прогуливающимися по окрестностям и совершающими пробежку по парку. А как-то раз они решили заглянуть в ресторанчик Deep Cove Chalet. Но хотя, как утверждает хозяйка ресторанчика, Бев Коффель, они сделали предварительный заказ, ужин был отменен из-за невозможности обеспечить безопасность пары.

Именно здесь, в Канаде, принц и герцогиня встретили Рождество — вчетвером. Кроме их самих и 7-месячного сына пары Арчи, в Канаду к ним прилетела мама Меган —Дория. В принципе, то, что Гарри и Меган отметят в этой стране главный зимний праздник, было объявлено примерно за неделю до Рождества. Но уже после этого произошло непредвиденное: был госпитализирован 98-летний муж королевы Елизаветы — принц Филипп. Причём он чувствовал себя настолько неважно, что все опасались худшего. После чего, по сведениям инсайдера издания Daily Mail, Гарри и Меган попросили вернуться. Однако те отказались. И хотя в конечном счёте всё обошлось — Филипп в канун Рождества был возвращен на вертолете в Сэндрингем, где собралось все семейство, — поступок Меган и Гарри оставил неприятный осадок. И теперь, как отмечает издание «7Дней», многие упрекают пару в эгоизме и чёрствости.

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