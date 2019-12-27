«Уходящий год выдался очень интенсивным. Азербайджано-российские отношения развивались. Сейчас они находятся на очень высоком уровне».

Об этом «Репорт» заявил Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

«Особенно плодотворными они были в последние месяцы — это большое количество делегаций, подведение итогов, рост товарооборота более чем на 25%, что является очень большой цифрой, визит первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Москву, который прошел на очень высоком уровне и внес большой лепту в дальнейшее развитие российско-азербайджанских отношений, открытие павильона Азербайджана на ВДНХ, проведении X межрегионального форума и многое другое», — сказал он.

«Хочу пожелать, чтобы и в наступающем году наши отношения интенсивно развивались. И я уверен, что так оно и будет. Уже в январе ожидается большой десант российской делегации в Баку, весной будут проводиться Дни культуры Москвы, — так что интенсивность наших отношений только растет и меня как посла это очень радует. С новым годом, друзья!», — заключил посол.

Minval.az