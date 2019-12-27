Россия подарила своему сателлиту — Армении новые виды вооружения. По словам премьера страны-форпоста Никола Пашиняна, первые многофункциональные истребители Су-30СМ прибыли в Армению.

«Сегодня важный день для нас, так как прилетают сверхсовременные многофункциональные самолеты Су-30СМ», — сказал Пашинян, выйдя в прямой эфир в Facebook.

Он отметил, что первая партия Су-30 — это «главное приобретение года» для Армении. Их приобретение имеет «поворотный момент в вопросе обеспечения безопасности Армении и армянского народа», добавил он.

Кроме того, он заявил, что Армения приобрела «большую партию зенитных ракет «Оса-АК», которые будут модернизированы у нас и с помощью другого приобретенного нами оружия сделают неуязвимым наше воздушное пространство».

Minval.az