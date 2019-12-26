Армения считает реальной угрозу вооруженного конфликта в Карабахе из-за отсутствия политического решения этого вопроса, из-за вопроса о так называемом «геноциде армян» есть угроза со стороны Турции, заявил на пресс-конференции в Ереване начальник Главного штаба ВС Армении Артак Давтян.

«Угроза войны не снизилась. Она всегда есть. Пока в политическом плане карабахский вопрос не решен, мы считаем, что угроза войны реальная и высокая. Кроме вопроса Карабаха, есть и другая угроза, связанная с нашим стратегическим врагом — Турцией, пока не решен вопрос о признании геноцида», — сказал Давтян.

Minval.az