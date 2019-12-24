Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В поздравлении говорится:

«Ваше превосходительство.

Искренне поздравляю Вас с днем рождения.

В ходе недавнего визита в гостеприимный Баку я стал свидетелем того, как много усилий Вы прикладываете для развития вашей страны, повышения уровня жизни вашего народа и укрепления международного авторитета Азербайджана.

С удовольствием вспоминаю о дружеской атмосфере наших переговоров, подтвердивших наличие больших возможностей для углубления нашего эффективного сотрудничества в развитии стратегического партнерства между Украиной и Азербайджанской Республикой.

Верю, что успешная реализация результатов, достигнутых нами в ходе переговоров, будет способствовать выходу наших отношений на качественно новый уровень. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить Ваше превосходительство совершить официальный визит в Украину в благоприятное для Вас время. Уверен, что Ваш предстоящий визит в Украину позволит закрепить новые успехи, которых мы достигли в плане украинско-азербайджанского партнерства.

Ваше превосходительство, желаю Вам неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и успехов в высшей государственной деятельности».

Minval.az