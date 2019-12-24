В Ереване состоялось заседание Совета безопасности Армении, на котором присутствовал лидер сепаратистов Карабаха Бако Саакян.

В своем выступлении премьер страны—агрессора Армении Никол Пашиняна отметил, что «военный путь решения нагорно-карабахского конфликта невозможен».

«Я думаю, что все уже поняли, что военного решения у конфликта нет. Такие попытки будут иметь катастрофические последствия в первую очередь для самого Азербайджана, с учетом того, что мы, как я говорил, в течение последних 1,5 лет приобрели беспрецедентное количество оружия. В вооруженных силах осуществлены реформы, которые еще больше усилили боеготовность нашей армии», — важно сказал Пашинян.

Minval.az