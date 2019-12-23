Состоялась встреча между премьер-министром Грузии Георгием Гахария и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто стратегическое партнерство между двумя странами.

Стороны также уделили внимание процессу делимитации госграницы между Грузией и Азербайджаном.

Была отмечена важность продолжения стратегического партнерства между двумя странами, и учета интересов двух дружественных стран.

На встрече также была подчеркнута важность повышения эффективности и конкурентоспособности транспортного коридора и совместного использования транзитного потенциала двух стран. В этом контексте приветствовалось открытие части проекта TANAP.

Г.Гахария выразил признательность Азербайджану за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Minval.az