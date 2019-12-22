Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Parisien.

Макрон принял решение отказаться от выплат, положенных после завершения первого срока на посту президента, а также от суммы, которая выплачивается лидеру Франции при переизбрании на второй срок.

Кроме того, глава Франции отказался от пожизненного поста в Конституционном совете, который полагается ему по закону.

Решение Макрона объясняется желанием главы государства «действовать в соответствии с ситуацией в стране», отметил источник издания.

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