Журнал The National Interest рассказал о состоянии российских и американских артиллерийских войск.

Как указывается в материале издания, исследователи аналитического центра RAND Corporation пришли к выводу, что полевая артиллерия армии США в последние десятилетия стала уступать российским вооружениям.

RT отмечает, что с начала 2000-х американская армия сконцентрировалась на борьбе с повстанцами, в частности, в Ираке и Афганистане. В связи с этим США стали делать упор на самолёты и вертолёты, а не на артиллерию.

Как указывается в статье, это привело к тому, что у артиллерийских подразделений теперь «гораздо меньше опыта и возможностей по сравнению с предшественниками». Данное ослабление произошло на фоне того, как эффективность российской артиллерии осталась прежней.

При этом отмечается, что в распоряжении России в настоящий момент имеется такое эффективное и дальнобойное вооружение, как реактивные системы залпового огня «Смерч», ракетные комплексы «Искандер». В то же время американская гаубица «Паладин» имеет весьма скромные параметры дальности стрельбы.

Также автор пишет, что российские системы ПВО могут нивелировать американское воздушное преимущество, поэтому для США важно начать заниматься улучшением своей артиллерии.

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