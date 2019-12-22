Франция совершила большую ошибку, колонизируя территории. Об этом президент страны Эмманюэль Макрон заявил на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Кот-д’Ивуара Алассаном Уаттарой.

«Слишком часто Францию сегодня воспринимают как страну, смотрящую на мир через призму гегемонии и колониализма, который был серьезной ошибкой, ошибкой республики», — сказал французский президент, предложив «открыть новую страницу истории».

Макрон отметил, что принадлежит к поколению, которое не относится к эпохе колонизаторства. При этом он добавил, что Африка — молодой континент и три четверти его населения «никогда не знали» колонизации. «Иногда молодые люди обвиняют Францию в проблемах и трудностях, с которыми им пришлось столкнуться и с которыми Франция ничего не может сделать. Так что я знаю, что иногда мы становимся целью [для нападок], это намного проще», — заявил Макрон (цитата по РБК).

Он добавил, что хотел бы провести историческую и амбициозную реформу сотрудничества между Францией и Западноафриканским экономическим и валютным союзом. «Мы сделаем это для африканской молодежи», — заключил Макрон.

Minval.az