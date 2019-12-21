Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у него не нашли рак кожи и подозрения не оправдались, сообщает портал UOL.

— Ничего не нашли. А если бы и нашли рак, что с того? Отрезать ухо? Пожалуйста, мне всё равно, — сказал бразильский лидер.

Он также ответил на вопрос журналистов, полностью ли восстановилось здоровье после нападения с ножом в 2018 году. Президент сообщил, что, несмотря на длительный период восстановления, сейчас он в порядке.

На прошлой неделе стало известно, что в среду президент Бразилии Жаир Болсонару посетил госпиталь, чтобы обследоваться по поводу возможной меланомы.

Minval.az