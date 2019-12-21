Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией. При этом сейчас у Москвы и Лондона «огромные проблемы», отметил он.

По его словам, английское правительство хотело бы увеличить торговлю между двумя странами. Также политик изъявил желание лучше взаимодействовать в коммерческих вопросах, передаёт ERR.

Я такой же, как и многие люди в Западной Европе, которые всегда надеются, что у нас будут лучшие отношения с Россией. Мы всегда надеемся, — подчеркнул он.

Глава кабмина рассказал, что среди основных проблем взаимодействия — инцидент в Солсбери.

Мы хотим иметь больше торговли, но это всегда так разочаровывает, поскольку у нас ужасные проблемы, — добавил он.

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