Вторая мировая война началась с агрессии Советского Союза и Германии на Польшу в 1939 году. Об этом говорится в заявлении Института национальной памяти Польши, которое приводит РИА Новости.

Таким образом в Польше ответили на слова президента России Владимира Путина о том, что советские войска вошли на польскую территорию, когда ее уже не контролировало правительство страны. Российский лидер сделал заявление на ежегодной пресс-конференции, прошедшей в четверг, 19 декабря.

В Польше считают, что прелюдией к вооруженной агрессии третьего Рейха и СССР было взаимное соглашение, заключенное 23 августа 1939 года — пакт Молотова-Риббентропа.

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны. Шинковский вель Сенк добавил, что его страна «начинает выигрывать борьбу за историческую правду».

Согласно официальной версии Польши, СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. Польское государство считает, что Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой — поэтому на сентябрьские мероприятия в Варшаве, посвященные 80-й годовщине начала войны, не пригласили Путина.

Minval.az