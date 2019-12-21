Несколько десятков сторонников движения «желтых жилетов» днём в субботу проводят у Лувра в Париже очередную акцию, приуроченную ко дню рождения президента Франции Эммануэля Макрона, передает РИА Новости.

Призыв к тому, чтобы отметить протестной акцией 42-й день рождения французского лидера, был размещён в социальных сетях за несколько дней до события. Деталей об акции заранее почти не было: желающим предлагалось собраться в окрестностях Нового моста в Париже, и там ожидать информации о дальнейших действиях, которая появится на специальном сайте. С собой протестующим предлагалось взять изображающую Макрона маску, шаблон которой был прикреплён к призыву. Ровно в 16.00 местного времени на сайте появилось новое место встречи — у церкви Сен-Жермен-л’Осеруа в I округе французской столицы, неподалёку от Лувра.

В итоге «желтые жилеты» и сочувствующие собрались в небольшую группку у пирамиды Лувра. Люди надели картонные маски Макрона и принялись петь песни, появившиеся за время существования движения. Через считанные минуты к месту проведения акции пришли сотрудники безопасности Лувра и жандармы в полной амуниции.

Песни облачённых в маски протестующих продолжались не более 20 минут. Затем полиция окружила участников акции и держала их в оцеплении.

Пока президент Франции Эммануэль Макрон отмечает день рождения в рабочей поездке за рубежом, группа «жёлтых жилетов» надела маски и устроила у Лувра короткую акцию в честь главы государства. Полиция прибыла быстро, но столкновений не было. #Paris #GiletsJaunes #Louvre pic.twitter.com/FCpVB0WeOq — Мировые новости (@RIA_Worldnews) 21 декабря 2019 г.

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