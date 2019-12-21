Турецкий парламент ратифицировал меморандум о безопасности и военном сотрудничестве с Ливией.

Документ был подписан 27 ноября в Стамбуле. Он предусматривает возможность отправки в Ливию военного контингента Турции по соответствующему запросу Триполи, сообщает агентство Anadolu.

По словам турецкого лидера Реджепа Эрдогана, Анкара готова оказывать признанному ООН правительству Файеза Сарраджа любую военную помощь. При этом командующего Ливийской национальной армией маршала Халифу Хафтара он назвал незаконным лидером.

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