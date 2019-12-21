Служащим американских военно-морских сил запретили использовать мобильное приложение TikTok, пишет издание The Guardian.

Согласно официальному сообщению ВМС США, TikTok может представлять собой угрозу кибербезопасности. По словам представителя Пентагона, полковника-лейтенанта Юрайи Орланда (Uriah Orland), запрет является частью мер, направленных на противодействие существующим и появляющимся угрозам.

В случае отказа от удаления TikTok пользователям мобильных устройств, выданных американскими государственными органами, может быть заблокирован доступ к интранету Корпуса морской пехоты США.

Приложение TikTok появилось в 2017 году, его разработчик — китайская компания ByteDance. В основном приложением пользуются подростки и дети младшего возраста. В КНР существует своя версия программы — Douyin.

Многие юзеры TikTok используют приложение для съемки коротких юмористических видео. Также пользователи регулярно организуют челленджи — некое задание, которое может выполнить любой и опубликовать видео в сети.

TikTok имеет много поклонников в Азии, Европе и США. Ранее США, Великобритания, Индия и Индонезия высказывали опасения в отношении приложения в связи с наличием порнографии и возможных педофилов среди пользователей.

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