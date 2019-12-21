Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский резко раскритиковал власти Соединенных Штатов, назвав их «болванами», пишет издание Dziennik Gazeta Prawna.

Модзелевский выразил свое мнение в книге о польско-российских отношениях.

По его словам, США спекулируют на создании образа врага из России, поэтому польская сторона отказывается от участия в международной политике.

«За несколько дней американцам удалось растратить накопленный в нашей стране за предыдущее столетие капитал симпатий. Но мы прекрасно знаем, что они болваны», — прокомментировал Модзелевский Ближневосточную конференцию в Варшаве.

Польский советник также раскритиковал планы страны по закупке вооружений у США. И добавил, что считает жалкими протесты Польши в отношении присоединения Крыма к России.

Minval.az