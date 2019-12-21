В колумбийском городе Медельин открыли мемориальный парк в память о жертвах лидера одноименного наркокартеля Пабло Эскобара, сообщает El Tiempo.

Парк открыли на месте снесенного дома Эскобара «Монако». В центре зеленой зоны установлена стена длиной 70 м и высотой 4 м, в ней проделаны 46 612 светящихся отверстий — по числу жертв картеля Эскобара.

«Пал символ беззакония, родился мемориальный парк, который мы сегодня посвящаем жертвам — нашим героям, а не палачам», — сказал на открытии секретарь мэрии Мануэль Вийя.

Дом «Монако», в котором Эскобар жил со своей семьей, расположен в фешенебельном районе Медельина. Его снесли в феврале 2019 года. До сноса в здании находился музей, где хранились личные вещи главы картеля. В сентябре 2018 года музей закрыли из-за «пропаганды образа жизни одного из самых мрачных бандитов, который причинил наибольший вред городу».

Minval.az