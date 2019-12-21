Подразделения сирийской армии заняли в субботу населенные пункты Умм-Тина, Эль-Мудейраса и Бернан, расположенные на юго-востоке провинции Идлиб, передает агентство SANA.

Правительственные силы преследуют отступающие банды террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» и ведут бои за поселки Катра, Бельсам и Самака.

Войска прорвали оборонительные линии противника в районе Умм-Джаляль на пути к городу Маарет-Нааман — крупному форпосту вооруженных группировок. Передовые части сирийской армии находятся сейчас в 15 км от стратегического шоссе Дамаск — Алеппо.

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