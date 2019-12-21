Британская писательница, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере, возглавила рейтинг самых оплачиваемых писателей в 2019 году по версии Forbes.

Уточняется, что в уходящем году она получила доход в $92 млн. В настоящее время значительная часть доходов автора «Гарри Поттера» поступает не от продажи книг, а за тематические парки, театральные постановки.

Второе место в списке занял победитель 2018 года, Джеймс Паттерсон с доходом в $70 млн. В 2018 году книга «Президент пропал», которую Паттерсон написал в соавторстве с Биллом Клинтоном, стала бестселлером художественной литературы для взрослых.

Тройку лидеров заняла бывшая первая леди США Мишель Обама с доходом примерно в $36 млн. Ее мемуары «Becoming. Моя история» были проданы тиражом более 10 млн экземпляров в разных форматах и так же стали бестселлером 2018 года.

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