Бывший начальник главного управления по защите Конституции Службы нацбезопасности Армении (СНБ) Тигран Барсегян обвинил Россию в попытке организовать революцию в республике в 2007 году. Об этом он рассказал в интервью газете «Жоговурд».

По его словам, в 2007 году Служба нацбезопасности Армении смогла предотвратить попытку переворота, которую готовили на российские деньги. Его лидером должен был стать бывший глава МИД Армении Александр Арзуманян. Сейчас он посол Армении в Дании.

Кроме того, Барсегян рассказал о других армянских политиках, которые получали финансирование из Москвы. Он назвал имена лидера партии «Новые времена» Арама Карапетяна, бывшего секретаря Совета безопасности Артура Багдасаряна и бывшего «министра обороны» сепаратистской «НКР» Самвела Бабаяна.

Minval.az