Антимонопольная служба Франции оштрафовала американскую корпорацию Google на 150 млн евро за злоупотребление доминирующей позицией на рынке. Об этом накануне сообщила газета Le Monde.

Французский регулятор считает, что правила рекламной платформы Google Ads применяются «несправедливо и случайно», а ее администраторы без видимой причины удаляют аккаунты пользователей.

Расследование деятельности Google началось после того, как в 2015 году был заблокирован аккаунт французской газеты GibMedia. Газета признала себя пострадавшей, ведь удаление ее профиля предоставило конкурентам более выгодное положение.

Французская антимонопольная служба обвиняет Google в том, что компания меняла пользовательское соглашение, но не сообщала об этом клиентам. В результате этого рекламодатели нарушали правила пользования, не догадываясь об этом, и были заблокированы.

В Google намерены оспорить решение французского регулятора.

Minval.az