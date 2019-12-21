Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США. Об этом сообщается на сайте компании.

«В ожидании принятия закона об оборонном бюджете [США] Allseas приостанавливает свою деятельность на «Северном потоке-2″», — говорится в заявлении.

Ранее в декабре сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 финансовый год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019-го построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года.

Minval.az