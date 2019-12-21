Во Франции хирурга Жоэля Лу Скуарнека подозревают в домогательствах и изнасиловании несовершеннолетних пациентов на протяжении тридцати лет. Как сообщает Franceinfo, жертвами мужчины могут быть около 350 человек.

«Это экстраординарная процедура с точки зрения как выявления фактов в процессе, так и количества пострадавших. На сегодняшний день количество потенциальных жертв господина Ле Скуарнека выросло до 349 человек. По некоторым из этих фактов уже истек срок давности. Сейчас 229 человек уже дали показания, 197 из них подали жалобу», — заявила прокурор города Лорьян Лорелин Пейрефит.

Расследование в отношении 68-летнего бывшего хирурга началось в 2017 году, когда одна из его жертв — 6-летняя соседка — рассказала матери о том, что он ее домогался и подверг насилию сексуального характера. В ходе допроса в полиции Ле Скуарнек признался еще в нескольких эпизодах в отношении двух своих племянниц. Однако при обыске в его квартире были обнаружены папки с записями, в которых содержались данные около 200 детей и описания действий сексуального характера в отношении них. В большинстве случаев события происходили в больницах, где он работал, самые ранние из этих событий относятся ко второй половине 1980-х годов.

На данный момент он находится под стражей, а в марте следующего года его будут судить по обвинению в домогательствах.

В 2005 году хирурга уже приговаривали к четырем месяцам тюрьмы условно за хранение изображений детей порнографического характера.

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