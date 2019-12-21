Управление промышленности и торговли (SIC) Колумбии запретило компании Uber предоставлять транспортные услуги из-за недобросовестной конкуренции. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что местная служба такси Cotech подала иск против Uber о недобросовестной конкуренции из-за утечки клиентов.

«SIC постановило, что компания Uber, лицензиат приложения Uber, предоставляет индивидуальные услуги общественного транспорта, создавая предложение и предоставляя указанную услугу пользователям. Это нарушает регулирующие рынок правила, создает значительное преимущество на рынке и вызывает отток клиентов Cotech», − говорится в заявлении колумбийского управления.

SIC распорядилось, чтобы компания Uber немедленно прекратила оказывать услуги с помощью мобильного приложения на колумбийской территории.

Minval.az