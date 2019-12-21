В американском городе Каир (штат Нью-Йорк) во время обследования карьера ученые нашли окаменелые следы деревьев, которым около 386 миллионов лет. Об этом сообщает New Scientist.

Окаменелости случайно заметили еще в 2008 году. На данный момент изучены 3000 квадратных метров территории с останками леса.

В ходе исследования, ученые идентифицировали три типа деревьев. Один из них − Archaeopteris, похож на современные хвойные. Для него характерны длинные корни до 11 метров.

Эти деревья одними из первых поглощали углекислый газ зелеными плоскими листьями, что изменило климат нашей планеты и создало среду обитания для примитивных насекомых.

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