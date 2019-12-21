Суд в Стокгольме (Швеция) пожалел и отказался депортировать двух беженцев из Эритреи, изнасиловавших и избивших местную жительницу. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

Преступление произошло в сентябре в Стокгольме. Женщина ночью познакомилась с мужчинами и привела из к себе домой. Спустя несколько часов она позвонила в полицию, заявив об издевательствах. Суд, выслушав потерпевшую и изучив материалы дела, постановил, что мигранты несколько часов били женщину, в том числе ножом, и насиловали. В результате мужчин приговорили к пяти годами лишения свободы и штрафу в размере 140 тысяч шведских крон (около 926 тысяч рублей).

На заседании суда прокурор просил депортировать преступников, но судья отказался выносить соответствующее решение, поскольку на родине мужчины могли столкнуться с нарушением своих прав. Дело в том, что они покинули Эритрею незаконно, сбежав с военной службы. Суд посчитал, что после возвращения в Африку их могут подвергнуть наказанию, преследованию или призвать в армию, что равносильно принудительному труду.

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