Аятолла Али ас-Систани — самое влиятельное духовное лицо среди иракских шиитов — призвал провести в Ираке досрочные выборы с целью положить конец политическому кризису и массовым беспорядкам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Дейли стар».

«Самый быстрый и наиболее мирный способ выйти из нынешнего кризиса, а также избежать неизвестности или хаоса, или гражданского конфликта — вновь повернуться к народу, (организовать досрочные выборы после издания честного избирательного закона», — говорится в речи аятоллы, зачитанной его представителем на пятничной молитве в священном для шиитов городе Кербела.

«Мы надеемся, что формирование нового правительства надолго не затянется», — добавил аятолла.

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