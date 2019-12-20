Президент России Владимир Путин поручил предоставить коллегам по СНГ копии архивных материалов, касающихся предыстории начала Второй мировой войны.

Как сообщает «Интерфакс», на неформальном саммите СНГ глава российского государства рассказал президентам стран Содружества о поднятых архивных материалах, а затем пригласил их осмотреть специально организованную выставку.

Пояснения давал руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

«Я в принципе достаточно подробно рассказал (о представленных документах). У меня предложение: коллеги ко мне уже подходили и просили копии документов. Надо сделать подборку, и мы разошлем», — поручил глава государства Артизову.

«Обязательно!» — пообещал глава Федерального архивного агентства.

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