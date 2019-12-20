Соединенные Штаты считают, что Турцию следует держать ближе к союзникам по НАТО, при этом они отказывают Анкаре в американских истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Об этом заявил в пятницу министр обороны США Марк Эспер, отвечая на вопросы журналистов в Пентагоне, передает ТАСС.

«Они [турецкие власти] приняли [российские зенитные ракетные системы (ЗРС)] С-400. Это означает, что они не получат F-35. <…> Нам нужно держать их [Турцию] ближе к НАТО», — отметил глава оборонного ведомства.

Его попросили прокомментировать заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что его страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США, если Вашингтон решится ввести санкции в отношении Анкары. «Мне нужно обратиться [к своему турецкому коллеге], чтобы я понимал, что происходит и насколько это серьезно», — ответил Эспер.

Minval.az