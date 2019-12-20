Отряд российский военных кораблей после учений с Индией в Аравийском море взял курс на Иран, сообщили в пятницу в пресс-службе Балтийского флота.

Ранее сообщалось, что в конце декабря в Индийском океане пройдут совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая.

«Отряд кораблей Балтийского флота настоящее время продолжает выполнение задач дальнего похода и держит курс на иранский порт Чахбехар», — говорится в сообщении.

В составе отряда: сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня», сообщил Балтфлот.

Отряд кораблей Балтфлота покинул базу в Балтийске 1 октября и взял курс на Индийский океан.

Minval.az