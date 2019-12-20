Глава Федерального космического агентства России (Роскосмос) Дмитрий Рогозин посетит Азербайджан.

Об этом АПА сообщил Д.Рогозин.

Глава Роскосмоса заявил, что в конце января следующего года планирует посетить Баку на основании приглашения Национального аэрокосмического агентства Министерства оборонной промышлености, и рассказал о перспективах сотрудничества России и Азербайджана в космической сфере.

«Развитие сотрудничества с Азербайджаном в космической сфере может быть еще более активным. В том случае, если амбиции Азербайджана развивать эту сферу будут совпадать с амбициями Казахстана. У Казахстана есть свой космодром. Азербайджан также имеет ряд возможностей с точки зрения участия в машиностроительных корпорациях. В космической сфере есть много талантливых ученых из Азербайджана. В космической промышленности России работает много азербайджанских ученых. Есть много дел, связанных с сотрудничеством в космической сфере, которые мы можем сделать с Азербайджаном. Очень хочу обсудить этот вопрос с президентом Азербайджана господином Ильхамом Алиевым», — подчеркнул Д.Рогозин.

Minval.az