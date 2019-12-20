В ряде провинций Турции прошли акции протеста против давления на мусульман в Восточном Туркестане.

В районе Адапазары провинции Сакарья перед мечетью «Ага» после пятничной молитвы собрались граждане с плакатами: «Нет насилию в Восточном Туркестане» и «Возвысь голос за Восточный Туркестан», пишет «Анадолу».

Член правления молодежного крыла Фонда защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи (İHH) Турции Сакарьи Хасан Шенгюль осудил политику ассимиляции и устрашения представителей меньшинств в Китае.

Шенгюль сообщил, что на мусульман оказывают физическое и психологическое давление, а в ряде случаев убивают.

Представитель İHH отметил, власти Китая создали в Восточном Туркестане 16 концентрационных лагерей, в которых сегодня содержатся по одну члену почти каждой семьи уйгуров. В основном это мужчины в возрасте 20-40 лет. В этих лагерях их заставляют менять религию и принимать идеологию коммунистической партии КНР.

Схожие акции 20 декабря прошли и в других провинциях Турции, в том числе в Коджаэли, Дюздже, Бартыне и Карабюке.

Minval.az