Бывший начальник Главного управления по защите Конституции, общественного порядка, борьбе с терроризмом Службы нацбезопасности (СНБ) Армении, генерал-майор Тигран Барсегян, рассказал о планах экс-президента Сержа Саргсяна по возвращению оккупированных территорий Азербайджана.

Тигран Баресегян в интервью газете «Жоговоруд» рассказал, что «в результате оперативных действий СНБ удалось выяснить, что Серж Саргсян собирался сдать 5 районов: Агдам, Физули, Джабраил, Зангелан и Губатлы».

По его словам, Саргсян собирался вернуть Азербайджану его оккупированные земли с согласия США в обмен на 3 миллиарда американских инвестиций. По этому вопросу Саргсян даже провел переговоры с экс-президентом США Бараком Обамой.

Minval.az